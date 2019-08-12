داخلية الوفاق تفتتح مكتب دوريات بمنفذ رأس جدير الحدودي

أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص، التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق، الإثنين، عن افتتاح مكتب دوريات تابع لها بمنفذ رأس جدير الحدودي.

وأفادت وزارة الداخلية ،أن مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص “صبحي الشوشان” أكد خلال الافتتاح أن المكتب جاء لزيادة التوعية المرورية للمسافرين وحثهم على اتباع قواعد وآداب المرور للحد من الحوادث واتباع الاشارات الارشادية وزيادة في الوعي والتثقيف المروري.

وأضافت الوزارة أن ،الشوشان أشار إلى أن المكتب الجديد سيسهل عملية الحركة والتنقل والحد من معاناة المسافرين بين البلدين ليبيا وتونس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا