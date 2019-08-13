مقتل آمر محور المطار التابع لقوات الوفاق

أكدت مصادر مطلعة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل القيادي عياد الأبيض أمر محور المطار التابع لقوات حكومة الوفاق خلال الاشتباكات التي اندلعت أمس الاثنين بالعاصمة طرابلس بعد إنتهاء الهدنة.
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ليبيا مباشر
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