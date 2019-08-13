المركزي تاجوراء يكثف دورياته الأمنية في القربولي

قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، بتكليف الدوريات والتمركزات الأمنية، لأجل تأمين وحماية الطريق الساحلي والمجاهرة بالأمن بالطريق الساحلي، وتأمين محطات الوقود بمنطقة القربولي.

وثمنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الجهود التي يبذلها عناصر الأمن، لحفظ واستقرار المناطق.

من جهة أخرى، شهدت مناطق عدة في العاصمة طرابلس، انقطاعا للكهرباء والمياه، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وناشدت حكومة الوفاق في مؤتمر صحفي لها، أعيان الجنوب بضرورة التدخل لحل أزمة انقطاع المياه عن العاصمة.

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