دائرة توزيع أبي عيسى توضح أسباب انقطاع الكهرباء

أعلنت دائرة توزيع أبي عيسى التابعة لإدارة توزيع الغربية، أن موظفي الشركة العامة للكهرباء، تمكنوا من إصلاح أحد كوابل الكهرباء بالمحطة الأرضية أبوشيبة.

وأشارت الدائرة عبر صفحتها عبر صفحتها على الفيسبوك، أن موظفي الشركة لا تحكمهم الأحزاب ولا التوجهات السياسية، مطالبة من المواطنين عدم إقحام السياسة والتخوين في أزمة انقطاع الكهرباء.

وأكدت أن موظفو الشركة سيبذلون كل ما يستطيعون لأجل تحسين الخدمات وتوفير الكهرباء للمواطنين.

وشهدت المنطقة الغربية يوم أمس الأثنين، إظلام تام في بعض مناطقها، منها أبي عيسى.

وأوضح مدير إذاعة الزاوية المسموعة، أبو بكر القمودي، في تصريح له، أن أسباب تأخر عودة الكهرباء للمدينة والمناطق المجاورة، يعود إلى تأخر حضور فرق الصيانة، بسبب بعض العراقيل التي واجهت الفريق وهو في طريقه لمدينة الزاوية.

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