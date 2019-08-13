الذكرى الخامسة لاغتيال العقيد محمد سويسي في طرابلس

يصادف اليوم، الذكرى الخامسة لاغتيال مدير أمن طرابلس العقيد محمد سويسي، في العاصمة، أثناء خروجه من اجتماع أمني في منطقة تاجوراء، في شهر أغسطس العام 2014.

وأوضح مصدر أمني، يوم حادثة الاغتيال، لوكالة فرانس بس، أن عملية اغتيال تمت عبر إطلاق الرصاص مباشرة على العقيد محمد سويسي، يوم الثلاثاء، ظهرا، نفذها مسلحين يرتدون مقنعين مجهولين، في تاجوراء،

وعلى إثره تم إسعاف العقيد، لأقرب عيادة في المنطقة، ولكن عملية إسعافه لم تكتمل نظرا لعدد الطلقات والجروح البليغة التي كانت أدّت لوفاة محمد سويسي.

وفي الثلاثين من شهر أبريل الماضي، كشف مقربون من عائلة الراحل العقيد محمد سويسي، ، أن مجموعة مسلحة اقتحمت منزل الفقيد في حي الغرارات شرق طرابلس، واختطفت عدد من أفراد العائلة، إلى مكان مجهول.

وأوضحت مصادر، أن المجموعة المسلحة اختطفت رائف ورواد نجلي الراحل العقيد محمد سويسي، بحجة تأييدهما للجيش الوطني، دون أدلّة على ذلك، ودون وجود أمر قبض رسمي.

وتأتي عمليات الاقتحام والاعتقال في ظل غياب تام للجهات ذات الاختصاص في حكومة الوفاق، دون توضيح منها.

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