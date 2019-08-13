شباب حملة #نحن_ولادها في العاصمة يُقدّمون درسًا وطنيًا

أعلن شباب حملة #نحن_ولادها في العاصمة، انتهاء عملية تنظيف بحيرة السرايا الحمراء، والتي بدأت يوم الجمعة الماضية والسبت استمرارا لإظهار طرابلس في أجمل مظهر، يعكس مدى اهتمام شبابها بمدينتهم.

وأوضح شباب الحملة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، أن هدف حملتهم التطوعية، أن يستقبل أهالي العاصمة عيد الأضحى المبارك، مشهد السرايا وهي تتزين بالجمال الذي يُصاحبه البحر. وأن يكون متنفسا لمن يرغب في تمضية الوقت بالقرب منها.

وأشار المشاركين في الحملة، أن الدافع الوطني والمسوؤلية اتجاه مدينتهم، دفعهم لإطلاق الحملة، والمساهمة في إظهار مدنيتهم عروس البحر في أجمل صورة.

وأوضح شباب الحملة، أن سلاحهم الوحيد في الحملة، كان بعض الأدوات من المكانس وأكياس القمامة وغيرها، لمواجهة قُبح المناظر المؤذية للأهالي وزُوّار العاصمة.

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