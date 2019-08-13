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الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خيلفة حفتر، قتل عدد من أفراد قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وتسليم قائد ميداني نفسه للجيش الليبي.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي : “قتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار في طرابلس من بينهم المدعو أشرف بيوك”، مشيراً إلى أن “هناك قائد ميداني يتبع المدعو اغنيوة الككلي سلم نفسه للقوات المسلحة”.

وأضاف البيان أن “من دخل بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن”.

وانتهت مهلة عيد الأضحى التي اتفق عليها الطرفان أمس الاثنين، لتعود الاشتباكات بين الطرفين من جديد.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • من يسلم نفسه ويرفض القتال يجب ان يعامل معاملة طيبة ويسمح لاهله بزيارته اما من يصر على القتال فيعامل بما يليق معاملة صارمة ويعزل عن العالم الخارجى فالمعركة محسومة للجيش الوطنى فى جميع الحالات بعد ان قصف الجيش الوطنى الامدادات القادمة للمليشيات وسيقصف المزيد لتصبح فى النهاية فى اضعف حالتها ونرى جثة صلاح بادى تشبع منها ديدان الارض قريبا ان شاء الله

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