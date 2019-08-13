ما علاقة ليبيا بتصريحات سالفيني ونجم هوليود ريتشارد غير؟

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن الممثل الأمريكي ريتشارد غير، يتظاهر بأنه بطل ويساعد المهاجرين غير القانونيين، ردّا على تصريحات الممثل الأمريكي الذي دعا فيها الحكومة الإيطالية بعدم استخدامها لملف المهاجرين سياسيًا، وأن لا تعمل على شيطنة المهاجرين واستغلالهم.

وخاطب سلفيني، عبر سلسلة تغريدات له على تويتر الممثل الأمريكي، بقوله: “لدي انطباع بأنهم في أمريكا لن يكونوا متسامحين لهذه الدرجة”.. مضيفا بأنه متأكد أن ريتشارد غير المليونير سيستضيف جميع المهاجرين في احدى المنازل الفاخرة التي يمكلها في هوليود.

وتأتي تصريحات سالفيني، بعد زيارة الممثل الأمريكي المعروف ريتشارد غير، لسفينة الإنقاذ”أوبن آرمز”، بعد إنقاذها 121 مهاجرا غير قانوني، قادمين من ليبيا.

وتفاقم ملف المهاجرين غير القانونيين، تحديدا في ليبيا، بعد الدعوات التي طالبت بضرورة إقفال مراكز الاحتجاز فيها، نظرا لعدم وجود سلطة مركزية أو جهات أمنية قادرة على حماية المهاجرين فيها.

وكان نجم هوليود، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في جزيرة صقلية الإيطالية، إن سياسية الولايات المتحدة في تعاملها مع المهاجرين، تشبه سياسة الحكومة الإيطالية في رفضها وتعاملها لاستقبال المهاجرين.

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