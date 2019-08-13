“جحيم” انقطاع الكهرباء والمياه يتفاقم في ليبيا.. ولا حلول في الأفق

خاص 218

أكد عدد من أهالي مدينة سبها، أن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقمت بشكل كبير جدا، وأنها دخلت مراحلها الأكثر صعوبة على المدينة، منذ فترة، ولم تكُن هناك أي تحسّن في الخدمات، حتى مع بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وناشد بعض أهالي المناطق الجنوبية، الجهات المسؤولة بضرورة اتخاد إجراءات فورية لإنهاء المعاناة التي انعكست بشكل سلبي على حياتهم اليومية، وأصبحت تُهدّد صحتهم وغذائهم، نظرا لمعاناة المرضى والأطفال وكبار السنّ، من استمرار انقطاع الكهرباء.

في طرابلس، أوضح أحد سُكّان العاصمة، أن أزمة انقطاع المياه التي أصبحت مصاحبة لأزمة الكهرباء، لم تعُد أزمة بسيطة، واصفًا أن من يقف ورائها أطراف لا ترغب في استقرار ليبيا، وتعمل على تدمير المراكز الخدمية.

وطالب الأهالي حكومة الوفاق، بأن تجد الحلول في أقرب وقت ممكن، وأن الأزمات يُمكن للمواطن أن يتجاوزها، ولكن انقطاع الكهرباء، يعدّ الأمر أساسيًا، مشيرا أن على الجهات المسؤولة توضيح إن كانت قادرة على توفير الخدمات أو تكشف عجزها، ويتم استبدالها بأخرى. ليعرف المواطن بشكل دقيق، من المسؤول عن تردّي الأوضاع الإنسانية.

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