«تعليم الوفاق» تطرح تطبيقا لتعريف الطلاب بمقرات الامتحان وأرقام الجلوس

أعدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تطبيقا يمكن الطلاب المقبلين على الامتحانات من التعرف على مقر الامتحانات، وأيضا على أرقام جلوسهم في اللجان.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، رابطا لموقع إلكتروني يمكن من خلاله تحميل التطبيق، منوهة بأن هذا التطبيق سيسهل إجراء الامتحانات على الطلاب، وسيفيد أيضا عمل اللجنة العليا للامتحانات. لتحميل التطبيق اضغط هنا

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وأمس، نشرت الوزارة، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالداخل للقسمين الأدبي والعلمي، وأيضًا للثانوية الدينية، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.

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