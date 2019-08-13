افتتاح مكتب مروري جديد بمعبر راس جدير

افتتحت إدارة شؤون المرور والتراخيص مكتباً جديداً بمعبر راس جدير الحدودي، لمُتابعة حركة سير المُسافرين بشكل مستمر بين ليبيا وتونس، خاصة في ظل استخدام المعبر بشكل كبير من قبل المواطنين.

وأشرف على افتتاح المكتب مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص العميد صبحي الشوشان، بحضور مدير منفذ راس أجدير وعدد من الضباط العاملين في الإدارة.

ونقلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق عن العميد صبحي الشوشان قوله إن افتتاح المعبر جاء بهدف تسهيل حركة المُسافرين عبر المعبر، وتوعيتهم وحثهم على اتباع القواعد المرورية.

وأوضح مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص أن مكتب راس جدير سيُساهم في الحد من معاناة المسافرين بين ليبيا وتونس.

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