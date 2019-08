المتوسط:

أجرت مسؤولة بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، بزيارة ليليه علي تمام الساعه 10 ليلا لجميع اقسام المستشفى من قبل رئيس مكتب المتابعة والتفتيش د.ايناس العبيدى :

_ قسم العناية المركزة

العيادة الخارجية

قسم الاشعة

قسم المختبرات

قسم حديثى الولادة

قسم مكتب هئية التمريض

الاقسام الائوائية A.B.C .

فكان الجميع متواجدين يقومون بعملهم على اكمل وجه متناسين انه عيد اضحى ومكانهم بين اهلهم وذويهم واطفالهم ولكنهم فضلوا القيام بواجبهم متفانين فى تقديم الخدمات للأطفال المرضى.

The post جولة تفتيشية لمسؤول بصحة المؤقتة على جميع المستشفيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية