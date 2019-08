“أمن تاجوراء”: نعمل على تأمين المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس

المتوسط:

تقوم دوريات فرع تاجوراء بتأمين بعض محطات الوقود الواقعة بمنطقة القربوللي ومنطقة القويعة وذلك نظراً للإزدحام عليها من قِبل المواطنين وتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى هذه المحطات وتسهيل التعبئة والتزود بالوقود.

وتقوم دوريات الفرع بتأمين المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس الكبرى وذلك من وادي تُرغت الحدود الإدارية لبلدية القربوللي قصر خيار إلى الإشارة الضوئية البيفي مع العلم أن الدوريات تتواجد في كل مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية والإشارات الضوئية وتتمركز أمام مؤسسات الدولة الحيوية وتقوم بحمايتها خدمةً للصالح العام ودعم بعض الأجهزة الأمنية لتقوم بنأدية مهامها على أكمل وجه.

