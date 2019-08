المتوسط:

أفاد مكتب شؤون المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، بأن “مطار معيتيقة بعد عام 2011 أصبح خارج سيطرة الدولة”.

وأشار المكتب، إلى أن “المطار تسيطر عليه المليشيات المسلحة وتستغل مرافقه العسكرية”.

ولفت البيان، أن “المطار شهد عدد من الاشتباكات بين الميليشيات أنفسها أخرها الاشتباكات التي راح ضحيتها 11 مليشاوي وجرح 40 آخرين واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

