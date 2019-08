التيار الكهربائي يعود لدائرة توزيع أبي عيسى

المتوسط:

أفادت دائرة توزيع أبي عيسى التابعة لإدارة توزيع الغربية، بأن موظفي الشركة العامة للكهرباء، تمكنوا من إصلاح أحد كوابل الكهرباء بالمحطة الأرضية أبوشيبة.

ولفتت الدائرة عبر صفحتها على الفيسبوك، إلى أن موظفي الشركة لا تحكمهم الأحزاب ولا التوجهات السياسية، مطالبة من المواطنين عدم إقحام السياسة والتخوين في أزمة انقطاع الكهرباء.

ولفتت إلى أن موظفي الشركة سيبذلون كل ما يستطيعون لأجل تحسين الخدمات وتوفير الكهرباء للمواطنين.

