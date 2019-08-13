زحام على محطات وقود في تاجوراء

دفعت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، بدوريات لتأمين بعض محطات الوقود الواقعة بمنطقتي القربوللي والقويعة؛ للازدحام عليها من قبل المواطنين، وتنظيم حركة الدخول والخروج إلى المحطات، وتسهيل التزود بالوقود.

وأشارت الإدارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين، إلى توجيه دوريات لتأمين المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس، من وادي ترغت (الحدود الإدارية لبلدية القربوللي)، إلى الإشارة الضوئية البيفي مع العلم.

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وأكد البيان أن الدوريات تتواجد في كل مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية والإشارات الضوئية، وتتمركز أمام مؤسسات الحيوية، كما تدعم بعض الأجهزة الأمنية لتؤدي مهامها.

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