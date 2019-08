خطة أمنية جديدة للحفاظ على استقرار مدينة شحات

المتوسط:

قامت مديرية أمن شحات بمختلف أقسامها ومراكزها وبتعاون من جهاز الإسعاف والطوارئ شحات وسوسه، بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية؛ نشر الارتكازات الأمنية،

و نشر رجال المرور بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية وعدد من مناطق الزحام ، وتكثيف التواجد الأمني بالميادين الرئيسية والشوارع على مدار ساعات الليل

كما قام المقدم أحمد عبدالمولي أمر الخطة المكلف بالتأكيد علي الأعضاء المكلفين بتنفيذ الخطة بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة وبتطبيق القانون بشكل فوري على المخالفين.

