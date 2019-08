المتوسط:

أفادت مديرية أمن الساحل بالجبل الأخضر 200كلم شرق بنغازي ضبط ثلاث أشخاص دون مستندات رسمية، وبحوزتهم مواد مخدرة.

وأشار رئيس وحدة الإعلام الأمني بالمديرية إمهيدي الحاسي، إلى أن «المضبوطين كانوا يستقلون سيارة نوع كيا اوبتما موديل 2003، دون إجراءات رسمية للسيارة».

ولفت رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل إلى أنه تم القبض على الجناة والاستدلال معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

