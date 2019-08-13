«التونسية للكهرباء» تعلن إمداد ليبيا بالطاقة

قال رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، منصف الهرابي، أن تونس تزود ليبيا بالكهرباء، في ظل وجود قدرة إنتاج كبيرة من الطاقة، وكذلك احتياطي منها.

وتابع، في تصريحات إلى الإذاعة التونسية «موزاييك»، أمس الاثنين، أن تونس تملك قدرة واحتياط يكفيان الجمهورية بالكامل، وتمكنها من مساعدة ليبيا، خاصة بعد تشغيل محطتي «المرناقية – برج العامري» ورادس، والمحطة الشمسية بتوزر.

وتعاني المدن الليبية من انقطاع التيار، الذي يدوم لساعات طويلة، ويعود الأمر إلى مشكلات تتعلق بصيانة الشبكة، وأيضا بسبب تعرض محطات لاعتداءات.

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ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اعتماد استراتيجية جديدة لحل أزمة الكهرباء، تشمل ثلاثة مخططات: «قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد»، لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

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