“صحة المؤقتة”: مستشفى قورينا التعليمي يستقبل 110 حالة في اليوم الأول لعيد الأضحى

استقبل مستشفى قورينا التعليمي خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك أكثر من 110 حاله.

وتنوعت الحالات المتردده ما بين الإصابات الناجمه من تقطيع اللحوم، وأخرى باطنيه وأطفال جلها من ضواحي مدينه شحات كالأبرق والقيقب والقبه والمخيلي وسوسه ورأس الهلال.

يُشار إلى أن عيادتي الباطنه والأطفال عملت خلال أيام العيد، إلى جانب بقيه الأقسام الطبيه المختلفه كالطوارئ والجراحه العامه والعظام والأشعه والتحاليل ومصرف الدم.

