عمليات الكرامة: سلاح الجو شن غارات جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات الجوية استهدفت عناصر متطرفة من جبهة غرفة تحرير سرت والمنطقة الغربية جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الغارات الجوية حققت أهدافها وأوقعت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات للمجموعات المتطرفة.

كما أعلن المركز مقتل عدد من أفراد قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وتسليم قائد ميداني نفسه للجيش الليبي قائلا في بيان صحفي: “قتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار في طرابلس من بينهم المدعو أشرف بيوك”، مشيراً إلى أن “هناك قائدا ميدانيا يتبع المدعو اغنيوة الككلي سلم نفسه للقوات المسلحة“.

وأضاف البيان أن “من دخل بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن“.

وانتهت مهلة عيد الأضحى التي اتفق عليها الطرفان أمس الإثنين، لتعود الاشتباكات بين الطرفين من جديد.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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