مستشفى قورينا يستقبل 110 حالة في يوم واحد

أعلن مستشفى قورينا التعليمي أنه استقبل خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك أكثر من 110 حاله.

وبينت مستشفى قورينا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الحالات المترددة تنوعت ما بين الإصابات الناجمة من تقطيع اللحوم، وأخرى باطنيه وأطفال جلها من ضواحي مدينه شحات كالأبرق والقيقب والقبه والمخيلي وسوسه ورأس الهلال.

وأوضحت المستشفى أن عيادتي الباطنه والأطفال عملت خلال أيام العيد، إلى جانب بقيه الأقسام الطبية المختلفة كالطوارئ والجراحة العامة والعظام والأشعة والتحاليل ومصرف الدم.

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