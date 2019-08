المتوسط:

أفاد رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، منصف الهرابي، بأن تونس تزود ليبيا بالكهرباء، في ظل وجود قدرة إنتاج كبيرة من الطاقة، وكذلك احتياطي منها.

وأضاف الهرابي، أن تونس تملك قدرة واحتياط يكفيان الجمهورية بالكامل، وتمكنها من مساعدة ليبيا، خاصة بعد تشغيل محطتي «المرناقية – برج العامري» ورادس، والمحطة الشمسية بتوزر.

كما تعاني المدن الليبية من انقطاع التيار، الذي يدوم لساعات طويلة، ويعود الأمر إلى مشكلات تتعلق بصيانة الشبكة، وأيضا بسبب تعرض محطات لاعتداءات.

