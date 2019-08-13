كم يقطع الليبيون من مسافة لأداء مناسك الحج؟

قبل مئات السنين كان المسافرون من بلاد المغرب العربي يقضون فترةً تمتد شهورا للوصول إلى أراضي الحجاز لأداء مناسك الحج.

كان المسافرون الحجّاج يتخذون وسائل نقلٍ بدائية من الإبل والخيول ويسيرون في مواكب جماعية مزخرفة تحمل الزينة لتمييزهم عن بقية القوافل، كما أن مسيرهم في جماعات يحميهم من قطّاع الطرق.

لأخذ نظرة على مشقة السفر والتعب الذي يتحمّله الحجاج، نشر موقع express البريطاني تقريراً حول المسافات التي يقطعها المُسافرون من مختلف الدول للوصول إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأظهر الموقع أن الحجاج المسافرين من العاصمة البريطانية لندن يقطعون حوالي 3873 ميلا للوصول إلى مكة، بينما يقطع حجاج إندونيسيا أكثر من 5000 ميل، فيما يقطع المسافرون من مصر إلى مكة المكرمة مسافة 683 ميلا.

أما المسافة بين ليبيا ومكة المكرمة فتصل إلى 1467 ميلا، أي ما يُعادل 2361 كيلو متر، ووفقاً لخرائط غوغل فإن هذه المسافة بحاجة للسير 34 ساعة بالسيارة لقطعها دون توقف، أما إذا أراد أحدهم أخذ المغامرة والوصول سيراً على الأقدام فسوف يحتاج 945 ساعة أي أكثر من 39 يوماً، ولكن خرائط غوغل تحتسب الطريق دون أخذ استراحة أو وجود نقاط تفتيش وازدحام أو عقبات مفاجئة، مما يعني أنك ربما تحتاج لضعف هذا الوقت.

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