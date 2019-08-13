“تعليم الوفاق” تُطلق تطبيقاً لبيانات المُمتحنين

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن تصميم تطبيق خاص لتسهيل حصول الطلبة على المعلومات الرئيسية قبل الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق سيُعرّف الطالب على رقم جلوسه ومقر امتحانه والمنطقة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية التي سيمتحن داخلها.

وأشارت “تعليم الوفاق” إلى أنها صمّمت التطبيق الجديد ضمن حملتها “بالعلم نرتقي” الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للطلبة، مُبيّنة أن استخدامه سيكون سهلاً وليس مُعقّداً على الطلبة.

كما لفتت وزارة التعليم في منشور على صفحتها الرسمية أن تطبيق الامتحانات جاء تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات واللجنة العليا للامتحانات.

وأدرجت الوزارة ضمن منشورها، الرابط التالي الخاص بالتطبيق مُطالبة الطلبة باتباع خطوات استخدامه حسب الترقيم:

http://161.47.21.187/RegistrationList/UserLogin.aspx

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