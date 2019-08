مساعد الشئون الأمنية بمديرية المرج يتفقد الدوريات الثابتة والمتحركة

المتوسط:

قام مساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن المرج العقيد وهبي الرخ بجولة تفتيشية في ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك شملت جميع الدوريات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع دوريات تابعة لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وتضمنت الجولة الأقسام والمراكز التابعة لمديرية الأمن وجميع المفترقات بمختلف أحياء وشوارع المدينة، وكذلك تم المرور على الأهداف الحيوية وتفقد سير عمل الخطة الأمنية لتأمين مدينة المرج وضواحيها من أي خروقات أمنية.

