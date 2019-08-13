أمن الساحل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات

قامت دوريات قسم البحث الجنائي الساحل بضبط ثلاث أشخاص من الجنسية المصرية دون مستندات رسمية بحوزتهم قطعة من مخدر الحشيش حسبما أعلنت وكالة الأنباء الليبية.

وقال رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل ملازم أول “امهيدي الحاسي” إن المضبوطين كانوا يستقلون سيارة نوع كيا اوبتما موديل 2003، دون إجراءات رسمية للسيارة وبعد تفتيش السيارة تفتيشا احترازيا، تم العثور على قطعة بنية اللون كبيرة الحجم نوع حشيش.

وأشار الحاسي إلى أنه تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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