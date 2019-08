“تعليم الوفاق”: اجتماع رئيس اللجنة العليا للإشراف مع اللجنة المركزيه للامتحانات

المتوسط:

عقد في الزاوية صباح اليوم الاثنين اجتماعا ضم رئيس اللجنة العليا للاشراف والمتابعة للامتحانات الدكتور محمد العتوق باللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الزاوية وبحضور عدد من رؤساء لجان النظام والمراقبة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالامتحانات والوقوف على اخر الاستعدادات والاستماع للصعوبات والعراقيل التي تواجه اللجان الفرعية وفي نفس السياق تم التاكيد على ضرورة توفير كل سبل الراحة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من اجراء امتحاناتهم في ضروف ملائمة ومن هذه الحالات ضعف النظر والاعاقة الجسدية .

وفي السياق ذاته زار الدكتور محمد العتوق رئيس اللجنة العليا للامتحانات مقار بعض اللجان في جامعة الزاوية(كلية التربية ) تلته زيارة لبعض مقار لجان امتحانات جامعة صبراتة ( كلية الاقتصاد صرمان، معهد العلوم والتقنية صرمان ).

