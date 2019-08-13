تعليم الوفاق تبحث الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية

اجتمع في مدينة الزاوية أمس الاثنين رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة للامتحانات محمد العتوق مع اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الزاوية وبحضور عدد من رؤساء لجان النظام والمراقبة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالامتحانات والوقوف على آخر الاستعدادات للامتحانات والاستماع للصعوبات والعراقيل التي تواجه اللجان الفرعية وجرى التأكيد على ضرورة توفير كل سبل الراحة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة ومن هذه الحالات ضعف النظر والاعاقة الجسدية.

وقال العتوق بزيارة مقار بعض اللجان في جامعة الزاوية(كلية التربية ) ثم زار بعض مقار لجان امتحانات جامعة صبراتة ( كلية الاقتصاد صرمان، معهد العلوم والتقنية صرمان).

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