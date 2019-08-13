إجراء عمليات غسيل الكلى للمرضى بين الحجاج الليبين في مشعر منى

أعلنت إدارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء إجراء عمليات غسيل الكلى للحالات المرضية المسجلة لدى البعثة الليبية للحج، وذلك في مشعر منى.

وبدأ الحجاج المتعجلين في العودة إلى فنادقهم اليوم، بعد أن أمضوا أياما بين مشعري منى وعرفات، في حين سيبقى عدد آخر ليكمل أيام التشريق بمشعر منى، وفق بيان الإدارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويوم السبت الماضي، احتفت وزارة الصحة السعودية، بولادة حاجة ليبية تدعى سعاد، لطفل أطلقت عليه اسم عرفة، تيمنًا بولادته في تاسع أيام ذي الحجة الذي شهد وقوف أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات.

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