“طبي سبها” يستقبل جرحى اشتباكات مرزق

استقبل مركز سبها الطبي، أمس الاثنين، 9 جرحى أُصيبوا جراء الاشتباكات الدائرة في مدينة مرزق.

كما أعلن المركز إجراء عمليتي جراحة عظام مستعجلة لحالات تعرضت لإطلاق ناري جراء اشتباكات مرزق.

وأوضحت إدارة طبي سبها استقبال قسم النساء والولادة بالمركز أكثر من 40 حالة ولادة طبيعية، و 5 حالات ولادة قيصرية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن 2150 مواطناً نزح من مرزق بعد اشتباكات مسلحة استمرت لأيام داخل المنطقة.

وأشارت البعثة إلى أنها ساعدت في الإجلاء الطبي للجرحى الذين سقطوا جراء الهجمات المُسلحة التي تعرضت لها المدينة منذ أكثر أسبوع من قبل مجموعات مُسلحة يُعتقد أنها تتبع المعارضة التشادية.

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها العميق لاستمرار أعمال العنف في مرزق وتأثيرها على حياة وسلامة المواطنين داخلها، كما دعت البعثة في بيان لها، إلى تبني مبادئ التسامح.

وكان مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة ،المنذر الخرطوش، قد صرّح بأن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، بدأت عملية تطهير داخل مدينة مرزق ضد من وصفهم بـ”المعارضة التشادية والمرتزقة”، تزامنا مع ضربات جوية ينفذها سلاح الجو في الجيش الوطني، على مواقع تابعة للمعارضة التشاديية في مرزق.

وأوضح الخرطوش، إن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش الوطني، والتحموا معها فور وصولها للمدينة، لدعمها في تطهير المدينة من المجموعات المسلحة.

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