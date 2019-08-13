عبد النبي: حكومة وطنية برئيس وزراء قوي ستتولى زمام الأمور بعد تحرير طرابلس

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن حكومة وطنية من رئيس وزراء قوي وقادر على تقديم الخدمة الحقيقية للمواطن الليبي ولم شمل المؤسسات ستتولى زمام أمور البلاد خلال مرحلة ما بعد تحرير طرابلس .

وأوضح عبد النبي في مقابلة أجراها مع صحيفة المرصد أن ليبيا لديها رجال قادرون على تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات ملموسة نحو عودة الوطن، داعيا الحكومة المرتقبة لأن تعمل في كل الاتجاهات مع مراعاة الأولويات وتقديم الخدمة للمواطن الليبي.

وأشار عبد النبي إلى اجتماعات بعض النواب في طرابلس، مؤكدا أن تلك الاجتماعات غير قانونية، وأنها تأتي ضمن الخطوات التي يقوم بها تيار الإخوان المسلمين لشق الصف والتأثير على الجيش سياسيا.

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