وزارة مواصلات المؤقتة : مطار معيتيقة تسيطر عليه الميليشيات

أعرب مكتب شؤون المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة عن استغرابه من استنكار وزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق قصف مطار امعيتيقة، والتحجج بأن هذا المطار مدني وخاضع لسلطة الوزارة .

وأوضح مكتب شؤون المطارات بالحكومة المؤقتة في بيان له، أنه كان على مواصلات الوفاق أن تنأى بنفسها عن الخوض في تفاصيل حقيقة المطار، مؤكدا أن المطار تسيطر عليه المليشيات المسلحة، وأنها تستغل مرافقه العسكرية من دشم ومرابض الطائرات العسكرية والمستشفى العسكري والسجن سيئ السمعة الذي أدانت أعماله منظمة هيومن رايتس ووتش حسب البيان.

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