المستشفيات والمراكز التخصصية تواصل العمل بحالة الطوارئ خلال عيد الأضحى

تواصل المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة العمل بحالة الطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وجه تعليماته لكافة المستشفيات والمراكز التخصصية في المدن والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة برفع حالة الطوارئ بأقسام المستشفيات تحسبا لأي طارئ على مدار الساعة وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أوعز وزير الصحة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف تقليل قوائم الانتظار، وتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة من القيام بواجبها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة الإسعافية منها، إلى جانب ضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.

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