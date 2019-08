قامت مجموعة مسلحة بإضرام النار بمنزل مدير أمن بلدية الزاوية الغرب العميد سعد بن رجب. وقالت مصادر لويائل إعلام تليفزيونية، إن مجموعة مسلحة أشعلت النيران بمنزل بن الرجب وسط أنباء عن إصابة ابنه، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنطقة تشهد أوضاعا أمنية صعبة بسبب إطلاق النار العشوائي ووجود استيقافات أمنية غير قانونية إثر مقتل أحد عناصر المجموعات المسلحة.

