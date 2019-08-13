بوتين وماكرون يبحثان الملف الليبي 19 أغسطس الجاري

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة فرنسا خلال هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدد من القضايا من بينها الملف الليبي.

وقال الكرملين، في بيان أصدره يوم الثلاثاء، وأضاف الكرملين أن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين لفرنسا يوم 19 أغسطس الجاري.

هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد كشف في وقت سابق أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلادمير بوتين سيناقشان الملف الليبي قبل قمة مجموعة السبع المقررة في «بياريتز» من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

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