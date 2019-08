برلماني يكشف خطة ما بعد تحرير طرابلس.. حكومة وطنية للم الشمل

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن حكومة وطنية من رئيس وزراء قوي وقادر على تقديم الخدمة الحقيقية للمواطن الليبي ولم شمل المؤسسات ستتولى زمام أمور البلاد خلال مرحلة ما بعد تحرير طرابلس . وأوضح عبد النبي في تصريحات صحافية، أن ليبيا لديها رجال قادرون على تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات ملموسة نحو عودة الوطن، داعيا الحكومة المرتقبة لأن تعمل في كل الاتجاهات مع مراعاة الأولويات وتقديم الخدمة للمواطن الليبي.

