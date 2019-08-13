سلاح الجو يستهدف مسلحي الوفاق في طريق المطار بطرابلس ومواقع قرب سرت

استهدفت طائرات سلاح الجو فجر اليوم مواقع لمسلحي الوفاق بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فقد استهدف القصف تمركزات للمسلحين في المنطقة الواقعة شمال مطار طرابلس الدولي، كما استهدفت المدفعية التابعة للقوات المسلحة مواقع لمسلحي الوفاق في محوري وادي الربيع وعين زارة جنوب العاصمة.

وفي سياق متصل أعلن المركز استهداف مواقع للجماعات المسلحة في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت.

وجاءت هذه الاستهدافات عقب انتهاء مدة الهدنة التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي قام باختراقها ما يعرف بلواء الصمود التابع لحكومة الوفاق، والذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي.

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