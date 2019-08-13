إنزال 200 مهاجر في ميناء طرابلس

العنوان_طرابلس

قالت الداخلية الإيطالية إن خفر السواحل الليبي منح الإذن لسفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ بإنزال أكثر من مئتي مهاجر أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي في ميناء طرابلس.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصادر الداخلية الإيطالية أن السفينة التي تديرها منظمات غير حكومية هي من تقدمت بطلب إعادة المهاجرين إلى ليبيا من السلطات الليبية.

جاء ذلك في وقت حذرت فيه مفوضية اللاجئين من إعادة المهاجرين إلى ليبيا بسبب الوضع الأمني المتقلب والتقارير واسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان.

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