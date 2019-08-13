فخامة رئيس مجلس النواب يطلع على التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي المقبل

القبة 13 أغسطس 2019 (وال) – اجتمع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة بمدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة المصري فرج المصري لبحث المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية من تجهيزات وإنشاء وصيانة استعدادا للعام الدراسي القادم بالإضافة إلى المشاريع المسندة لجهاز تنمية وتطوير المدن.

المصري أطلع فخامة رئيس مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء رقم أربعمائة وواحد الخاص بتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة والإنشاء بمختلف البلديات التابعة للحكومة المؤقتة مبينا بأنه سيتم الشروع في تنفيذ هذه القرارات بعد انتهاء عطلة العيد. (وال – القبة) ع ع

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