اقتصاد المؤقتة تشكل لجنة لإيصال السلع لمدن المنطقة الغربية

العنوان_بنغازي

قامت اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة و المكلفة بإرسال السلع الغذائية إلى مدن المنطقة الغربية والمتمثلة في : الأصابعة، ترهونة، الرجبان، قصر بن غشير، السبيعة.

حيث خصصت الوزارة لهذه المدن أكثر من 51 ألف كيلو جرام أرز، وقرابة 23 ألف كيلو جرام سكر، وأكثر من 40 ألف علبة زيت وحوالي 20 ألف كيس دقيق، مشيرة إلى ان إجمالي عدد الشحنات لهذه المناطق تقدر ب100 شحنة.

وكان وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة “منير عصر” قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإرسال السلع الغذائية لمدن المنطقة الغربية.

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