الوطني لمكافحة الأمراض يكشف أعداد نازحي اشتباكات مرزق

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أعداد النازحين إلى بلدة وادى عتبة وتراغن جراء اشتباكات مرزق.

وأوضح مدير قسم الرصد والتقصي بإدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الامراض محمد الفقيه، ان عدد النازحين بلغ 1476 أسرة، بينما بلغ عدد النازحين إلى تراغن 300 أسرة، مشيرا إلى أن النازحين بوادي عتبة متواجدين حاليا في مراكز تحفيظ القرآن والمدارس.

وأكد الفقيه، أن الحالة الصحية للنازحين جيدة، وأن الخدمات الصحية تقدم لهم من خلال المستشفيات بمناطق النزوح، مضيفا أن فرق الرصد والقصي تعمل بالتعاون مع لجنة الأزمة بالمنطقة على تتبع الأوضاع الصحية، وإمداد إدارة الرصد بالمركز الوطني بالتقارير.

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