جولة تفتيشية لمدير أمن المرج على المراكز والدوريات الأمنية في المدينة

المرج 13 أغسطس 20189 (وال) – قام مدير أمن المرج عميد سالم ماضي بجولة تفتيشية فجائية شملت جميع الدوريات الثابتة والمتحركة والأقسام والمراكز التابعة للمديرية وجميع المفترقات بمختلف أحياء وشوارع المدينة.

وتفقد عميد ماضي خلال الجولة سير عمل الخطة الأمنية لتأمين مدينة المرج وضواحيها من أي خروقات أمنية قد تحدث، مشددًا على جميع أفراد الشرطة بضرورة الضبط والربط وارتداء القيافة العسكرية كاملة والتحلي بروح الأخوة واحترام المواطنين والتعامل معهم وفق القانون.

وفي ذات الشأن، كلف مدير الأمن مساعد الشؤون الأمنية عقيد وهبي أنور الرخ بالأشراف المباشر على الملحق رقم (3) بالخطة الأمنية رقم (1) لسنة 2019م بشأن تأمين مدينة المرج وضواحيها من أي خرقات أمنية تطال المدينة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقام عقيد وهبي أنور الرخ بجولة تفتيشية فجائية في ساعات الصباح الأولي لعيد الأضحى المبارك، والتي شملت جميع الدوريات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع دوريات تابعة لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتم زيارة المقار الأمنية للأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن المرج وجميع المفترقات بمختلف أحياء وشوارع المدينة وكذلك تم المرور على الأهداف الحيوية وتفقد سير عمل الخطة الأمنية لتأمين مدينة المرج وضواحيها من أي خروقات أمنية قد تحدث .

وشدد الرخ على جميع أفراد الشرطة بضرورة الضبط والربط وارتداء القيافة العسكرية كاملة والتحلي بروح الأخوة واحترام المواطنين والتعامل معهم وفق القانون.

وحي جميع أعضاء الشرطة من ضباط وضباط صف أفراد على جهودهم المبذولة من أجل أن ينعم المواطنين بأجواء أمنة داخل المدينة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. (وال – المرج) ع ع

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