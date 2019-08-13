عقب انتهاء هدنة العيد .. مقتل عدد من قيادات قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، عقب انتهاء هدنة العيد مساء أمس الإثنين، التي تم اختراقها عدة مرات من قبل قوات الوفاق.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الثلاثاء أن القوات الجوية استهدفت عناصر متطرفة من جبهة غرفة تحرير سرت والمنطقة الغربية جنوب العاصمة طرابلس.

غرفة عمليات الكرامة بينت عبر صفحتها الرسمية أن الغارات الجوية حققت أهدافها وأوقعت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات للمجموعات المتطرفة معلنة مقتل عدد من مليشيات حكومة الوفاق المغتصبة للسلطة في العاصمة من بينهم المدعو “أشرف بيوك” .

كما أعلن المركز تسليم قائد ميداني نفسه للجيش يتبع للمدعو الإرهابي “اغنيوة الككلي” .

ومن جهته، قال مصدر عسكري رفيع المستوي إن محوري المطار الدولي وخلة الفرجان شهدا مواجهات متفرقة بين قوات الجيش وقوات الوفاق، حيث أحبطت قوات الجيش محاولة التفاف للمليشيات في محور المطار وتم على أثرها تدمير 5 سيارات للوفاق ومقتل 4 عناصر.

وأشار المصدر إلى أن تقدم قوات الجيش الليبي في محور الخلة، جاء أثناء مطاردتها لمجموعات قصفت مواقع للجيش بقذائف الهاون، مضيفا أن هذا الهجوم المضاد أسفر عن سيطرة الجيش على مواقع جديدة فرا منها قوات الوفاق .

تجدر الإشارة إلى أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وافق على هدنة بدأت من يوم السبت وانتهت عصر الاثنين، شهدت بحسب مصادر موالية للجيش الليبي عدة اختراقات من المليشيات في أكثر من موقع في جبهة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24