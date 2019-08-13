مصر تدعو البعثة الأممية في ليبيا لتعامل أفضل مع المؤسسات الشرعية في ليبيا

العنوان_القاهرة قالت مصر، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، داعية البعثة الأممية للدعم في ليبيا للانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف …

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