مفوضية اللاجئين تناشد أوروبا استقبال مهاجرين عالقين في البحر

ناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول القارة الأوروبية السماح بإنزال خمسمئة وسبعة مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق على شواطئها.

وأوضحت المفوضية في بيان لها اليوم أن الكثير من هؤلاء المهاجرين نجوا من انتهاكات مروعة في ليبيا، حيث أعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية، مؤكدة أنهم يحتاجون لمساعدة إنسانية.

وقال مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط البحر المتوسط، إن المهاجرين عالقون في سباق مع الزمن واقتراب العواصف، محذرا من ترك أناس فروا من الحرب والعنف في ليبيا في أعالي البحار.

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