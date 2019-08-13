مخاوف من كارثة نووية مع إعلان روسيا عن مستوى إشعاع مرتفع بعد انفجار غامض

العنوان_موسكو ذكرت وكالة تاس للأنباء أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس آب بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية. كانت وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس لكن سلطات …
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صحيفة العنوان الليبية
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