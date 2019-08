بوتين يستعد لمناقشة الملف الليبي مع ماكرون خلال زيارته المرتقبة

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة فرنسا خلال هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدد من القضايا من بينها الملف الليبي.

وقال الكرملين، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين لفرنسا يوم 19 أغسطس الجاري.

هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد كشف في وقت سابق أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلادمير بوتين سيناقشان الملف الليبي قبل قمة مجموعة السبع المقررة في «بياريتز» من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

