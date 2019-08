الداخلية الإيطالية: خفر السواحل الليبي يمنح الإذن بإنزال 200 مهاجر

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية اليوم الثلاثاء بأن سفينة البحث والانقاذ (أوشن فايكينغ) تحصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من مائتي مهاجر، أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الاسبوع الماضي، في ميناء طرابلس.

وحسب المصادر، فإن سفينة (أوشن فايكينغ) غير الحكومية، التي تديرها منظمتا (إس أو إس ميديتراني) و (أطباء بلا حدود)، هي من تقدمت بالطلب للسلطات الليبية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد رأت في وقت سابق أنه يتعين عدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا.

وذكرت أن “الوضع الامني هناك متقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا تؤكد على حقيقة أنها ليس ملاذاً آمناً”.

