نفت منظمة (إس أو إس ميديتراني) في تغريدة لها، ما نقل عن المصادر في الداخلية الإيطالية بشأن منح خفر السواحل الليبي الإذن بإنزال مهاجرين على متن سفينة (أوشن فايكينغ) في ليبيا.

وأوضحت المنظمة أن السفينة “غادرت للتو منطقة البحث والانقاذ الليبية، متوقعة تخصيص مكان آمن يلبي متطلبات القانون الدولي” لإنزال المهاجرين الـ 356 من على متنها.

وتدير منظمة (إس أو إس ميديتراني) سفينة (أوشن فايكينغ) بشكل مشترك مع (أطباء بلا حدود).

The post سفينة تحمل مهاجرين تبحث عن مكان آمن لإنزالهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية